Una persona si sente male, viene chiamata l’ambulanza per aiutarla e sul posto arriva un medico, che però sembra completamente ubriaco. L’episodio è avvenuto in Russia, con precisione a Kaliningrad, dove un medico sarebbe stato sospeso dal suo incarico in ospedale dopo che una donna ha dimostrato il suo stato nel momento in cui avrebbe dovuto aiutare la madre che si era sentita male. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Klops – la notizia è stata ripresa in Italia da TgCom24 -, una donna si è sentita male per strada mentre stava facendo una passeggiata con la figlia Maria che ha chiamato subito un'ambulanza. La donna ha spiegato che al suo arrivo il medico ha rischiato di cadere, che si è mostrato in “evidente stato di ebbrezza” e che puzzava di alcol. Lui avrebbe inizialmente negato di essere ubriaco, ma incalzato dalla donna avrebbe ammesso di aver bevuto. E poi avrebbe tentato di giustificarsi dicendo che non era lui a guidare l’ambulanza per cui non c’era alcun problema.

La figlia della paziente ha filmato la conversazione col medico ubriaco – La donna ha filmato con lo smartphone la surreale conversazione col medico dell’ambulanza che faceva anche fatica a parlare. Nel corso della conversazione, quando il medico ha ammesso di aver bevuto, oltre a dire di non aver dovuto guidare avrebbe anche tentato di giustificarsi dicendo che gli era morto il figlio, una dichiarazione in realtà falsa. Nonostante il suo stato, il medico avrebbe anche tentato di visitare la mamma di Maria, ma è stato fermato perché nel frattempo è arrivata un'altra ambulanza. Dopo averlo sospeso dal suo incarico, i dirigenti dell’ospedale russo avrebbero aperto contro di lui un procedimento disciplinare. Sul caso è intervenuto anche il Ministero della Salute che ha messo a disposizione dei residenti della regione di Kaliningrad un numero verde per segnalare altri casi di comportamento scorretto da parte del personale sanitario.