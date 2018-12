Stava impersonando Babbo Natale quando è crollato durante una festa in un asilo in Siberia, stroncato da un arresto cardiaco. In un primo momento i bimbi hanno creduto che la tragedia fosse parte dello spettacolo e sono corsi verso di lui a toccargli il naso ridendo. Un altro membro del cast, una donna vestita da pagliaccio, corre dietro l'albero per aiutare Ded Moroz o Nonno Gelo, come è noto in Russia. Poi la scoperta. Valery Titenko, 67 anni, noto attore russo, è deceduto. Mentre il personale della scuola materna si confrontava con i giovanissimi alunni, l’uomo è stato portato di corsa all'ospedale di Kemerovo, dove purtroppo è arrivato già morto.

Un portavoce del Musical Theater di Kuzbass, dove lavorava l'uomo, ha dichiarato: “Negli ultimi anni la sua salute non era l'ideale. Aveva subito complicate operazioni al cuore, ma si esibiva ancora sul palco e aveva lavorato a pieno ritmo, senza badare a se stesso”. Pare che gli fosse stato dato un giorno libero, ma aveva insistito per partecipare alla festa dei bambini. "L'uomo si è sentito male nella scuola materna. È stato caricato in un'ambulanza ma è morto mentre andava all'ospedale” ha confermato una fonte dell’ospedale.

In Russia da una tradizione che risale ai tempi dell'Unione Sovietica, Babbo Natale fa regali ai bambini alla mezzanotte di Capodanno. Di solito è vestito di rosso, ma a volte indossa un costume blu. Non guida una slitta ma di solito è accompagnato da una giovane ragazza di nome Snegurochka – o ‘fanciulla di neve’.