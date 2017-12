Hanno rubato un Suv parcheggiato all’esterno di un popolare ristorante di Tabernacle, nel New Jersey, per poi andarsi a schiantare contro un palo. Così due giorni fa, lunedì 18 dicembre, sono morti tre teenager americani. Secondo le ricostruzioni, il YMC Yukon del 1999 sarebbe finito contro un palo nei pressi del distretto scolastico regionale di Lenape, in Carranza Road, poco prima di mezzogiorno. Il veicolo ha preso fuoco e i tre giovani sono morti tra le fiamme, ha confermato la polizia di stato. Ora i familiari hanno identificato l'autista a bordo del mezzo: si tratta del 18enne Xavier Wells di Burlington City, nel New Jersey. Le altre vittime sono una ragazza di 18 anni, amica di Wells e la fidanzata 16enne del giovane. Entrambe le giovani non sono ancora state identificate, come scrivono i media USA.

in foto: Xavier Wells di Burlington City

Il veicolo era stato rubato dal Pic-A-Lilli Inn a circa 10 chilometri di distanza dalla U.S. Route 206 a Shamong, ha riferito la polizia di stato. Gli agenti hanno avvistato subito il SUV che si allontanava dal ristorante mentre rispondevano ad una chiamata per un veicolo rubato. Ciò li ha portati a cambiare il verso di marcia ed inseguire il fuoristrada. Tuttavia, ad un certo punto, il mezzo avrebbe cominciato a zigzagare per strada, fino a schiantarsi. L’incidente verificatosi nei press di una scuola, ha portato all’evacuazione di oltre 50 studenti e dipendenti scolastici. I familiari di Xavier Wells hanno spiegato che il 18enne aveva frequentato di recente la Burlington City High School, ma che non aveva un'automobile o una patente di guida. Le indagini nel frattempo continuano.