Una bella giornata di festa da passare in allegria con i familiari e gli amichetti si è trasformata in un brutto ricordo per una bambina sarda di 7 anni. Dei ladri senza scrupolo infatti si sono appropriati di tutti i regali della piccola a fine serata lasciandola senza nemmeno un giocattolo. È accaduto a Villacidro, nel Sud Sardegna. Una delusione per tutti ma soprattutto per i genitori della piccola che non sapevano come comunicare la brutta notizia alla loro figlioletta Asia. Un'amarezza che mamma Tania ha descritto anche su Facebook raccontando la disavventura. A consolarla però ci ha pensato la stessa bambina che, come ha raccontato la donna a L'Unione Sarda, di fronte alla mamma in lacrime che le spiegava la situazione l'ha rassicurata dicendole: "Mamma, i regali non sono importanti, la cosa più importante è che la nostra famiglia sia unita e che ci vogliamo bene”.

Il furto a fine serata quando la famigliola stava tornano a casa, Intorno alle 20.30, infatti, Tania ha caricato le buste che contenevano i regali nella sua automa il tempo di tornare nel locale per prendere Asia e l’altra figlia più piccola e i regali non c’erano più. La donna non si è resa conta dell'accaduto subito ma solo una volta tornata a casa ha realizzato che la macchina era vuota. "È stata una giornata meravigliosa. Abbiamo passato un compleanno stupendo, tanti regali, tantissimi. Gli stessi regali che ho messo nel cofano della mia macchina per tornarcene a casa, gli stessi regali che qualche c… ha pensato di portarci via. Tutti i regali di mia figlia sono stati rubati. Tutti. Ora il nostro giorno bellissimo è diventato un giorno bruttissimo… Hai rovinato il compleanno di una bambina di 7 anni. Complimenti… Ora come glielo spiego a mia figlia dove sono i suoi regali?" si era sfogata su Facebook la donna. Quando ha raccontato tutto alla piccola, però, ha trovato l'emozionante risposta della bimba che così ha dato una lezione di amore e coraggio ai ladri che le hanno rovinato la festa.