È stato un amarissimo ritorno dalle vacanze pasquali per la famiglia del piccolo Eduardo, un ragazzino di 14 anni di Prato che soffre di una delle molte forme di autismo. Quando il papà ha aperto il garage, infatti, ha scoperto con dolore che dei malviventi lo avevano svaligiato portandosi via anche una delle cose più preziose per il figlio: il tandem che usavano insieme per andare in giro. Non un tandem qualunque ma una bici fatta fare su misura per il ragazzino, uno strumento che gli dà una carica come niente altro e permette di farlo sentire libero in giro per la città. "Mi hanno rubato il tandem e il sorriso perché per lui non è solo un mezzo, è sinonimo di libertà e divertimento", ha commentato amaramente il padre, Umberto Savoia, rivelando l'accaduto e lanciano un appello ai ladri affinché restituiscano il mezzo.

"Edoardo non riesce a svolgere molte attività all’aria aperta, ma tramite questa bicicletta riesce in qualche modo a sentirsi libero. Possiamo fargli provare la sensazione di andare in bici, nonostante lui non sia in grado di pedalare" ha raccontato l'uomo rivelando: "Quando lo porto in strada lui può appoggiare la testa al mio petto. Così ha una buona visuale e la sensazione dell’aria sul viso, ma allo stesso tempo il senso di sicurezza di stare nel mio abbraccio. Io di solito sto dietro e lui siede davanti con una pedalata passiva: questo gli dà la sensazione di guidare, è una delle poche cose che lo divertono tanto".

Per averne un’altra servirebbe molto tempo oltre che una cifra notevole, visto che il costo si aggira sui tremila euro. "Una cifra che non è facile per noi spendere di nuovo" ha spiegato sempre il papà di Eduardo. Il ragazzino al momento non sa niente del furto in attesa di sviluppi positivi. "Non gli ho spiegato nulla di quel che è successo e spero davvero di non dovergli spiegare nulla, perché vorrebbe dire che il tandem sarà tornato presto" ha raccontato l'uomo che ha lanciato un appello sui social chiedendo a chiunque sappia qualcosa di contattarlo.