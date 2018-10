Dopo aver sfondato la porta e fatto scattare il sistema di allarme due adolescenti statunitensi di Colorado Spring si sono introdotti in un negozio di prodotti a base di cannabis e hanno rubato alcune magliette e una manciata di spinelli già preparati, senza sapere che non contenevano marijuana come credevano bensì del banalissimo origano. Una delusione cocente raccontata: l'episodio è avvenuto qualche giorno fa all'interno del Native Roots, un negozio di Colorado Springs. I dipendenti avevano appena finito il turno e chiuso il negozio, quando i due giovani, che sono stati anche ripresi da alcune telecamere, hanno fatto irruzione in grande stile facendo razzia di tutto ciò che si trovava dietro il bancone.

I ragazzi avrebbero deciso di rubare la marijuana non tanto per indisponibilità economiche, quanto per la loro giovane età, troppo bassa per la legge sulla vendita di droghe leggere in Colorado. Ad attenderli però c'era una brutta sorpresa: all'interno degli spinelli già preparati, rubati dai due ragazzi , c'era dell'origano. Intorno al bancone erano infatti presenti solo prodotti d'esposizione, mentre la marijuana veniva custodita nel retro del negozio, in una stanza praticamente blindata.

Dopo la liberalizzazione della vendita di marijuana l'economia statunitense ha tratto benefici e sviluppato un nuovo tipo di business. In Colorado, ad esempio, la legalizzazione della marijuana ha consentito l'avvio di molte nuove aziende e grandi negozi, capaci di generare ottimi profitti.