Bruttissimo episodio durante la notte di Natale a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Appena poche ore dopo essere stato riposto nella culla tra le statue di Maria e San Giuseppe, la statuetta di Gesù bambino infatti è stata portata via dal presepe da sconosciuti che, non contenti, addirittura l'hanno gettata trai rifiuti in un fossato poco lontano. Come racconta la Tribuna di Treviso, è quanto accaduto al presepe realizzato sugli spalti del castello di Castelfranco Veneto dai volontari dell’associazione Palio, indignati e sconsolati per l'assurdo e ingiustificabile gesto.

La statuetta è stata recuperata solo nel tardo pomeriggio di lunedì quando alcuni l'hanno segnalata tra la chiusa, tra lattine, bottiglie, rami e fango. È probabile che i vandali abbiano gettato nel fossato il bambolotto che è stato poi trasportato dalla corrente lungo il canale. Quest'anno sembra che i vandali abbiano preso di mira proprio il piccolo presepe visto che già una settimana fa era sparito San Giuseppe poi sostituito prontamente dai volontario. Quindi il secondo assalto proprio la notte di Natale, un gesto che ha indignato tutti i cittadini. Purtroppo ci so poche speranze di trovare i colpevoli visto che la zona è buia e priva di telecamere