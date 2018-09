Una donna incinta e il suo fidanzato sono stati multati dopo aver rubato alcol in un negozio della catena britannica Asda. Hanno motivo il loro gesto, adducendo il fatto che “non potevano permetterselo in vista dell’arrivo del loro bambino”. Chelsea Jolly, 21 anni, e Luke Radford, 36 anni, si sono recati in un supermercato di Rawtenstall, nel Lancashire, quattro volte in meno di due settimane verso la fine di agosto. Hanno preso un totale di quasi 450 £ di alcol (oltre 500 euro) prima di uscire senza pagare.

Il procuratore Parveen Akhtar ha spiegato che la coppia ha scelto “soprattutto liquori, che hanno un valore più alto”. Ha detto: "I prezzi sono stati rimossi da Luke Radford e poi trasportati in una borsetta dal Chelsea. Entrambi sono usciti dal negozio e hanno tentato di non pagare gli articoli”. I due fidanzati sono stati arrestati in relazione ad un altro incidente. Sembra infatti che il veicolo che stavano guidando fosse rubata e avesse apposta una targa diversa. "Quando gli agenti hanno cercato l’auto, hanno trovato tutto questo alcol. È stato tutto recuperato e non c'è stata richiesta di risarcimento” ha detto Akhtar. Entrambi hanno ammesso di aver taccheggiato: “L’hanno fatto perché stava facendo dei preparativi per il loro nuovo bambino” ha detto il loro avvocato, Nick Dearing, che ha descritto il caso come un "triste stato di cose".

Ha spiegato che Radford aveva perso il lavoro in un’acciaieria durante l'estate e Jolly è alla 22esima settimana di gravidanza. Il signor Dearing ha dichiarato: "Hanno ricevuto una piccola quantità di benefici, ma non sono stati sufficienti per iniziare a far preparativi per il bambino e prendere una carrozzina, vestiti per bambini e simili”. "Sembra che a uno di loro sia venuta l'idea del furto e l'altro sia andato d'accordo. È davvero triste situazione che una giovane coppia abbia fatto ricorso alla criminalità in questa situazione. Con il senno di poi, entrambi avrebbero voluto non intraprendere questa stupida strada” ha detto ancora l’avvocato. A Radford e Jolly sono stati multati per un totale di 815 sterline. La coppia non ha fatto ricorso.