È un’impresa quasi da Guinness dei Primati quella compiuta da Alin Marin, 22 anni, alla Birmingham Arena durante un concerto della band dei Royal Blood. Peccato però che sia totalmente illegale, tanto da costargli l’arresto. Il giovane inglese è infatti riuscito a rubare ben 53 cellulari alle persone che assistevano all’esibizione rock per poi nasconderli sotto un costume da bagno femminile che indossava sotto i vestiti. Come racconta la BBC, il ragazzo aveva destato i sospetti della polizia locale durante una precedente performance dei Royal Blood, a cui aveva partecipato con l'obiettivo di studiare le sue vittime. Ma questa volta gli agenti si sono fatti trovare preparati. E ieri la polizia ha rilasciato anche una foto del borseggiatore, originario della Romania, che solitamente fa l'operaio in un'impresa di costruzione, con l’appariscente ‘oggetto del delitto’: il costume da bagno utilizzato per il maxi furto. I telefoni sono stati invece tutti trovati in un vicino parcheggio della Birmingham Arena.

Marin è stato condannato a tre anni. “Si tratta di un furto premeditato. Marin era arrivato con l’equipaggiamento utile a rubare quei cellulari e ha approfittato dei festaioli che si divertivano in piedi al concerto per derubarli” ha raccontato il sergente Julia Slater. "Molti dei telefoni sono stati rubati dalle tasche anteriori dei jeans. La gente crede che sia un posto più sicuro per trasportare oggetti di valore, ma a causa degli spintoni durante il concerto non si sono resi conto che erano stati presi di mira” ha spiegato la poliziotta, che poi fa un appello per evitare che episodi del genere si ripetano in futuro: "Restate sempre vigile, anche in situazioni come quelle di un concerto. Fate attenzione ai comportamenti sospetti e se proprio dovete portare oggetti di valore, prendete solo quelli di cui avete veramente bisogno”.