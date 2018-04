L'avidità è sempre cattiva consigliera, lo ha capito bene a sue spese un giovane malvivente di venti anni che, non contento dei precedenti colpi, ha pensato di mettere a segno un altro furto ma è finito così per essere individuato e denunciato. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Parma dove su l'uomo ora pende una denuncia per i reati di furto e ricettazione. Dopo aver fatto diversi colpi con un cospicuo bottino in gioielli, oro e monili vari, infatti, era entrato in un bar per una pausa. Qui però non ha resistito e alla vista della cassa ha pensato di allungare le mani, intascando cinquanta euro prima di dileguarsi credendo di averla fatta franca.

Per sua sfortuna però il locale aveva le telecamere di sorveglianza che lo hanno immortalato, così il titolare del bar ha chiamato i carabinieri, denunciando l'accaduto. A questo punto l'incredibile scoperta, visionando i filmati, infatti, i militari si sono accorti che il giovane poco prima aveva abbandonato uno zaino all'esterno del locale, occultato a pochi metri dall'entrata, ma era stato ripreso dalle telecamere. Quando sono andati sul posto a recuperare lo zaino, hanno scoperto che era pieno di gioielli e monili d'oro oltre che un navigatore portatile, provento di altri furti. La merce è stata messa a disposizione dei proprietari per l’identificazione. Chi dovesse riconoscere gli oggetti può rivolgersi ai militari, che hanno sequestrato tutto il contenuto dello zaino.