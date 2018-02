In un drammatico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì tra Legnago e Villabartolomea, in Veneto, è morto un ragazzo di ventisette anni. Si tratta di Michael Minetto, un giovane di Canda (Rovigo), che – secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti sul posto – per cause in corso di accertamento è uscito fuoristrada da solo con la sua Ford Focus sulla Traspolesana. L’auto del giovane, che da pochi giorni aveva compiuto gli anni, si è ribaltata nel fossato che costeggia la carreggiata. Probabilmente a causare l’incidente anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia semighiacciata. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori del 118, intervenuti sul luogo dell’incidente con automedica e ambulanza: il ventisettenne, che viaggiava da solo, è morto sul colpo nel violentissimo impatto. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre il suo corpo privo di vita dalle lamiere della sua vettura.

Il giovane viveva insieme alla mamma – Nel drammatico incidente, da quanto ricostruito, non è rimasta coinvolta nessuna altra vettura. “Era un ragazzo d’oro, il classico bravo ragazzo di paese”, così il sindaco di Canda Alessandro Berta dopo aver avuto la drammatica notizia della scomparsa del giovane. Secondo quanto si legge sui quotidiani locali, Michael – "Mine" come lo chiamavano gli amici – viveva insieme alla mamma e lavorava con lei. Era anche molto attivo nel volontariato e nella vita della piccola comunità.