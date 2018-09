Era arrivato finanche a spegnere dei mozziconi di sigaretta addosso alla convivente. Anche per questo motivo un ventinovenne di Villamarzana, in provincia di Rovigo, è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione con l'accusa di maltrattamenti e lesioni a carico della compagna. Una pena addirittura aumentata dal giudice rispetto alla richiesta avanzata dal pubblico ministero.

Come si legge su Polesina 24, gli episodi di violenza erano cominciati a partire dalla nascita del secondo figlio della coppia, con l'uomo che si accaniva sulla donna senza pietà e senza un valido motivo. Dagli schiaffi ai pugni, passando per i morsi e, addirittura, alle cicche spente sul viso e sulle braccia. E poi minacce di morte continue se la donna si fosse rivolta alle forze dell'ordine per denunciare i drammatici abusi.

Una storia di violenze e soprusi consumatasi tra le mura domestiche, terminata solo quando il 29enne, un giorno, ha deciso di dare ospitalità, in quella stessa casa, a una seconda donna: troppo per la compagna, che alla fine ha deciso di andare via e tornare dalla madre. Una situazione di estrema difficoltà, che ha portato la giovane, difesa durante il processo dall’avvocato Anna Osti, a vivere in uno stato di costante paura. Ma ieri giustizia è stata fatta con la condanna del Tribunale di Rovigo che rappresenta una parziale rivincita per la sventurata che ha subito brutalità e percosse continue nel corso degli ultimi anni. Per il ventinovenne di Villamarzana si sono infatti aperte le porte del carcere dove trascorrerà i prossimi tre anni della sua vita.