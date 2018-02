Non ce l’ha fatta uno dei due giovani rimasti coinvolti in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì a Loreo, nella provincia di Rovigo. Giorgio Balasso, ventinovenne di Polesine Camerini (frazione di Porto Tolle), è deceduto nella serata di ieri all’ospedale di Rovigo, dove era stato portato. Troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente stradale: i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. I quotidiani locali scrivono che chi frequentava i locali del Delta e della laguna conosceva bene questo giovane, che lavorava come dj. Secondo di cinque figli, lo ricordano anche per la sua passione per lo sport. Giorgio, da quanto emerso, viaggiava come passeggero sull’auto guidata dal suo amico M.F., anch’egli rimasto ferito in maniera grave. Il ragazzo, di trenta anni, è ricoverato in prognosi riservata sempre all’ospedale di Rovigo.

La dinamica dello scontro frontale tra l'auto e il camion – La dinamica del tragico incidente è al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto emerso finora, intorno alle 16.30 di giovedì un camion condotto da un quarantaquattrenne e diretto verso Adria ha invaso la corsia opposta dove stava transitando la Fiat Punto dei due ragazzi. I due mezzi si sono scontrati frontalmente. L'incidente si è verificato nei pressi della rotatoria che smista il traffico tra Adria, Loreo, Porto Viro e Rosolina. Oltre ai due ragazzi sulla Punto anche il conducente del camion è rimasto ferito: 30 i giorni di prognosi per lui. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adria, la polizia stradale di Adria, insieme ai carabinieri e il Suem. Il pm di turno ha disposto che i mezzi coinvolti nell’incidente siano posti sotto sequestro. Al vaglio la posizione del camionista, che potrebbe rispondere dell’accusa di omicidio stradale.