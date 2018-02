Da alcuni giorni era rimasto a letto a casa in preda a quelli che riteneva i tipici sintomi influenzali, poi le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate ed è stato portato d'urgenza in ospedale dove però purtroppo è morto poche ore dopo con una diagnosi di meningite fulminante da probabile pneumococco. Così è morto nelle scorse ore un 44enne di Anguillara Veneta, in provincia di Padova, Luca Bertocco. L'uomo era arrivato in ospedale nella mattinata di sabato scorso dalla sua abitazione da dove aveva allertato il 118 perché stava molto male dopo alcuni giorni alle prese con un’apparente forma influenzale caratterizzata da febbre e tosse.

L'uomo è stato immediatamente trasportato all'ospedale Santa Maria della misericordia di Rovigo dove è stato intubato e sono state attivate le procedure di ventilazione per contrastare una evidente insufficienza respiratoria da probabile polmonite. I successivi esami clinici tra cui una Tac sono risultati negativi ma le sue condizioni sono peggiorate ancora dal punto di vista neurologico ed è stato trasferito in rianimazione, poi una nuova Tac e la risonanza magnetica hanno evidenziato una sofferenza celebrale e neurologica ed è arrivata la terribile diagnosi. Il 44enne però purtroppo non si è mia più ripreso ed è sopraggiunta la morte cerebrale. Lunedì mattina alle 11 infatti i sanitari hanno deciso di attivare la commissione ospedaliera per l’accertamento di morte celebrale. I familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi che serviranno a salvare altre vite umane