Ha lasciato la sua bambina di soli 16 mesi da sola in auto per più di mezz'ora per andare alla sala giochi. È questa l'accusa da cui dovrà difendersi una mamma di Rovereto, in provincia di Trento, che è stata denunciata a piede libero per abbandono di minore. I fatti si sono svolti lo scorso 24 gennaio, quando alcuni clienti di un centro commerciale di via del Garda hanno notato la piccola seduta sul seggiolone nell'auto ferma in un parcheggio, tutta sola. La vettura era stata lasciata accesa e con i finestrini leggermente abbassati. Come riportano i quotidiani locali, si è fermata nel frattempo anche una pattuglia della Guardia di Finanza, impegnata in un normale servizio di controllo, incuriosita dalle persone ferme intorno alla macchina.

Proprio in quel momento è arrivata anche la mamma della bambina ed è salita subito in auto per andare via. Ma prima di farla tornare a casa le fiamme gialle l'hanno identificata. Poi, nei giorni successivi, dopo aver visionato anche i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e aver sentito alcuni testimoni, che hanno raccontato di come la donna si sia allontanata per circa 20 minuti per andare probabilmente in una sala slot, hanno deciso di effettuare ulteriori accertamenti. Così, la Guardia di Finanza l'ha denunciata a piede libero per il reato di abbandono di minore. Ora la donna dovrà rispondere alla magistratura sul perché aveva lasciato la bimba in auto, da sola e col motore acceso.