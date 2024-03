Zef Jaku scomparso a 39 anni da Orte, l’appello: “Aiutateci, potrebbe trovarsi in difficoltà” Sono settimane di apprensione per i famigliari di Zef Jaku, scomparso da Orte in provincia di Viterbo. Trentanove anni, è alto un metro e settanta centimetri e ha una corporatura media, occhi castani e capelli brizzolati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Zef Jaku è scomparso da Orte, in provincia di Viterbo. Del trentanovenne non si hanno più notizie dal 4 marzo 2024, quando si è allontanato dal centro dell'Alto Lazio e non è stato più visto. Di lui si è perso ogni contatto anche telefonico e i famigliari ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, con la speranza che si faccia vivo presto. A pubblicare l'annuncio è stata l'associazione Penelope Odg, che sostiene i famigliari e gli amici delle persone scomparse. "Chiediamo il vostro aiuto per Zef, sta passando un periodo difficile e potrebbe trovarsi in difficoltà". Si prega di prestare massima attenzione alle stazioni di treni e pullman". Da quasi venti non giorni non si hanno novità.

L'identikit di Zak Jaku

Zak Jaku trentanove anni, è alto un metro e settanta centimetri e ha una corporatura media, occhi castani e capelli brizzolati. L'ultima volta in cui è stato visto era ad Orte, in provincia di Viterbo, da dov'è scomparso. Non ha segni particolari, che possano essere determinanti ad agevolarne l'identificazione. Non sappiamo come fosse vestito l'ultima volta in cui è stato visto. Come già detto ogni segnalazione in caso di eventuale avvistamento è importante, perché Zef sta passando un periodo difficile e potrebbe trovarsi in difficoltà.

Non ci sono particolari zone d'interesse da attenzionare, ma l'appello chiede di cercarlo in tutte le città italiane e europee, perché dal Viterbese potrebbe essere salito su un treno o su un autobus e trovarsi ovunque. Chiunque l'abbia visto o notato una persona che corrisponde alla sua descrizione è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il numero dell'associazione Penelope Toscana 34550190051.