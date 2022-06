Violenta una disabile nella cabina della nave durante una crociera: turista a processo Dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata un turista 42enne che avrebbe palpeggiato nelle parti intime una ragazza disabile durante una crociera.

A cura di Alessia Rabbai

Avrebbe abusato sessualmente di una disabile durante una crociera. A finire a processo per il reato di violenza sessuale è un turista quarantaduenne di nazionalità turca, rinviato a giudizio, che a luglio dovrà comparire davanti ai giudici per le accuse a proprio carico. Reato aggravato dal fatto di averlo compiuto appunto su una ragazza disabile. Come riporta Il Messaggero i fatti risalgono ad un viaggio in nave di qualche tempo fa, la ragazza era partita insieme alla sua famiglia per godersi qualche giorno di relax, lontana dal caos della città e dagli impegni quotidiani. Un'esperienza che non avrebbe mai immaginato si sarebbe tramutata in una violenza.

A segnalare l'accaduto sono stati i genitori della ragazza, ai quali dopo aver subito la violenza si è confidata e ha raccontato tutto. Preoccupati, si sono rivolti alla capitaneria di porto, che hanno ascoltato la loro versione dei fatti e raccolto le informazioni utili per avviare le indagini. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la famiglia era in vacanza quando la ragazza, che si trovava insieme ai genitori, ha spiegato di essere stata attirata da l'uomo il quale si è mostrato gentile con lei che, approfittando della sua disabilità, l'avrebbe condotta all'interno della sua cabina privata. Una volta dentro, avrebbe abusato sessualmente di lei, palpeggiandola nelle parti intime e tentando un approccio sessuale. All'interno della cabina sono stati infatti trovati i vestiti di lei, ma l'uomo si è allontanato e se ne sono perse le tracce. Successivamente, sostenuti da un centro antiviolenza, hanno sporto denuncia e ora dovrà, imputato, rispondere delle accuse a proprio carico.