Via Merulana, un platano alto 8 metri si schianta al centro della strada Un platano alto 8 metri si è schiantato sulla strada, sfiorando automobili e passanti e bloccando un tratto di via Merulana per qualche ora.

Un platano alto 8 metri è caduto oggi, mercoledì 10 agosto, verso l'ora di pranzo schiantandosi sul suolo stradale e occupando spazio su entrambe le corsie, facendo da sbarramento e impendendo la circolazione su entrambe le corsie di marcia per alcune ore. È successo in via Merulana, all'angolo con via Labicana, dove uno degli altissimi alberi che costeggiano la strada, una delle arterie più trafficate della capitale, è caduto oggi all'improvviso.

L'impatto con il suolo è stato forte, ma fortunatamente è avvenuto in un orario e in una stagione durante la quale anche il traffico di Roma è già diminuito rispetto ai ritmi soliti: per strada, in quel momento, si trovavano poche persone e pochi automobilisti. Il platano ha sfiorato una decina di passanti, fra cui anche alcuni turisti, vista la vicinanza con il Colosseo e i Fori Romani che distano appena una ventina di minuti a piedi. Oltre a loro, ha sfiorato il peggio anche un'automobile che, al momento dell'impatto, si trovava poco distante dal tratto di strada interessato: fortunatamente, però, non sono stati registrati danni a persone o veicoli.

L'arrivo della Polizia Locale

Sul posto sono arrivate in breve tempo alcune pattuglie della Polizia Locale che hanno bloccato la circolazione nel tratto compreso fra Largo Brancaccio e via Labicana, per permettere ai vigili del fuoco, giunti anche loro sul luogo, di rimuovere il tronco del platano dalla strada e la messa in sicurezza dell'intera zona colpita. La presenza dell'albero caduto, che occupava entrambe le direzioni di marcia, ostacolava entrambe le corsie, sia quella che porta verso piazza San Giovanni che quella in direzione opposta.

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato alla caduta dell'albero: potrebbe trattarsi di un problema legato alla pioggia che si è abbattuta ieri pomeriggio sulla capitale, ma non si escludono malattie della pianta.