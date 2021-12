Versi di uccelli rapaci da altoparlanti ai Fori Imperiali: a cosa serve questa pratica Persone vestite di bianco incappucciate e con degli altoparlanti in braccio hanno attirato l’attenzione dei romani. Lipu: “Si tratta di un metodo per allontanare gli stormi”.

A cura di Alessia Rabbai

I dissuasori di storni ai Fori Imperiali (Frame dal video di Welcome to Favelas)

Versi di rapaci ai Fori Imperiali a Roma. Sono i dissausori di stormi comparsi nel centro storico della città a seguito della presenza in cielo di una grande quantità di uccelli. Le immagini sono comparse nella serata di oggi, giovedì 9 dicembre, in un video pubblicato sulla pagina Instagram Welcome to Favelas. Delle persone vestite di bianco incappucciate hanno passeggiato per strada a passo svelto, portando con sé dei grossi altoparlanti, dai quali è stato diffuso il verso appunto dei rapaci, per spaventarli e farli allontanare. Immagini che hanno generato l'ironia degli utenti che hanno dato il via a tanti commenti, curiosi di capire cosa stessero facendo le persone vestite di bianco con il cappuccio in testa e gli altoparlanti. "Ma perché sono vestiti come i Ris?" domanda un una ragazza, "Hitchcock versione Roma 2022" scrive Daniele, "Zampognari 2.0" commenta ancora un altro ragazzo.

Lipu: "Metodo non cruento per allontanare gli uccelli"

Fanpage.it per saperne di più ha contattato la Lipu, Centro di Recupero Fauna Selvatica, che ha spiegato in cosa consiste questa pratica: "Si tratta di un metodo non cruento per allontanare gli uccelli. Una pratica normalissima e comune che ormai viene utilizzata almeno da vent'anni e che è appunto messa in atto attraverso la proiezione dei versi di rapaci, per spaventare gli uccelli e farli spostare da alcune aree". Si tratta dunque di un metodo al quale si ricorre ad esempio per farli spostare ed evitare che le loro deiezioni cadano a terra o sui monumenti d'interesse storico-artistico. "Una pratica assolutamente innocua – spiega Lipu – senza dover ricorrere a pratiche violente che ne provochino l'uccisione.