Verdone propone Carocci del Cinema America come assessore alla Cultura a Roma “È una proposta che mi trova assolutamente d’accordo. È un ragazzo tenace animato da una grande passione. La stoffa ce l’ha. Un giorno gli dissi che il suo futuro era nella politica, ma lui lo escludeva. Si vede che ho anticipato i tempi”, ha dichiarato Carlo Verdone riferendosi alla proposta di nominare Valerio Carocc nel ruolo assessore capitolino alla cultura.

A cura di Enrico Tata

La giunta di Roberto Gualtieri è ancora un rebus. E una delle caselle misteriose è quella dell'assessore alla Cultura. Si parla di Augusto Battaglia, collaboratore di Franceschini al ministero della Cultura, e di Marino Sinibaldi, ex direttore di Radio Tre, ma stanno salendo le quotazioni di Valerio Carocci, presidente del Piccolo America. Una proposta, questa, che è piaciuta all'attore romano Carlo Verdone, che all'agenzia Ansa ha dichiarato: "È una proposta che mi trova assolutamente d'accordo. È un ragazzo tenace animato da una grande passione. La stoffa ce l'ha. Un giorno gli dissi che il suo futuro era nella politica, ma lui lo escludeva. Si vede che ho anticipato i tempi". Per Gualtieri il leader dei ragazzi del Cinema America "è un giovane che a livello culturale può fare molto bene, come dimostra il lavoro fatto con il cinema Troisi. Ce l'ha messa tutta e ha vinto anche contro la burocrazia". "Questa sarebbe davvero una grande mossa: mettere Valerio Carocci assessore alla cultura di Roma", è d'accordo il regista Giovanni Veronesi. Dello stesso parere anche i registi Damiano e Fabio D'Innocenzo.

Verdone e il Cinema America

Verdone ha partecipato più volte agli incontri del Cinema America. Questa estate, per esempio, l'attore e regista romano ha presentato ‘Brutti, sporchi e cattivi', il film di Ettore Scola, per una serata in omaggio a Nino Manfredi all'arena di Monte Ciocci. Nel 2020 lo stesso Verdone aveva presentato in piazza San Cosimato a Trastevere il film ‘Lo scapolo' di Antonio Pietrangeli in omaggio ad Alberto Sordi, nell'anno del centenario del grande Albertone.