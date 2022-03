Ventottenne stuprata alla festa aziendale: condannato un 39enne Un 39enne presunto stupratore è stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione per aver violentato una 28enne durante una festa aziendale in un locale vicino al Gazometro.

A cura di Alessia Rabbai

Quattro anni di carcere per il reato di violenza sessuale è la condanna nei confronti di un trentanovenne ritenuto presunto responsabile di aver stuprato una ragazza di ventotto anni. Questa è la decisione del giudice dell'udienza preliminare in primo grado, che ha avanzato la richiesta del pubblico ministero. Assistita dall'avvocato Maria Francesca Palermo la donna ha ricostruito in sede processuale quanto subito durante la notte della violenza. Le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Roma sono partite dalla dua denuncia e il processo si è svolto con il rito abbreviato. I fatti risalgono a tre anni fa e sono avvenuti durante una festa aziendale per il lancio di un brand, che è stata organizzata nei pressi del Gazometro. Una serata che sarebbe dovuta trascorrere all'insegna del relax e del divertimento, che per la la ventottenne si è conclusa in maniera drammatica.

Dalla ricostruzione riportata dal Corrire delle Sera è emerso che l'11 luglio del 2019 la donna era stata invitata alla festa, durante la quale aveva bevuto due cocktail. Un party al quale ha partecipato un gran numero di persone, con musica e balli. La vittima ha raccontato che le si è avvicinato un uomo mai visto, il quale secondo quanto sostiene la procura, sarebbe proprio il trentanovenne, che avrebbe approfittato di lei. Poi il rapporto sessuale che si è consumato nel bagno, dove poi dopo la violenza è stata abbandonata. Un rapporto non consenziente, per il quale è stata forzata e abusata e che ha denunciato.