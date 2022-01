Ventisettenne agli arresti domiciliari ferito da un colpo di pistola È grave ma non rischia la vita il 27enne agli arresti domiciliari ferito da un colpo di pistola in casa in via Petrilli a Ponte di Nona.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di ventisette anni romano è rimasto ferito da un colpo di pistola in zona Ponte di Nona a Roma. I fatti risalgono alla serata di ieri, lunedì 3 gennaio, e sono avvenuti all'interno di un'abitazione in via Padre Giuseppen Petrilli. Da quanto si apprende l'uomo si trovava agli arresti domiciliari. Al momento dell'accaduto erano circa le ore 2 quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è stato raggiunto da un proiettile al femore sinistro. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, la cui attenzione è stata attirata dalle urla che provenivano dall'appartamento accanto. Così si sono mobilitati e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente delle forze dell'ordine. Al telefono con la Polizia hanno spiegato di aver udito prima dei rumori riconducibili ad una lite, successivamente uno sparo.

Il ventisettenne ferito non è in pericolo di vita

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che sono entrati all'interno dell'abitazione e hanno trovato il ragazzo nel sangue. Arrivata la segnalazione è giunta un'ambualnza, con a bordo il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato con urgenza in ospedale. Il paziente ha ricevuto un codice rosso ed è stato trasferito al pronto soccorso del Policlinico Umberto I, dove i medici lo hanno sottoposto alle cure necessarie. Fortunatamente da quanto si apprende non rischia la vita.

Caccia al responsabile

Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Casilino e della Squadra Mobile, che stanno cercando di risalire all'autore del gesto. Sul posto i poliziotti hanno recuperato il bossolo all'interno dell'appartamento e svolto un sopralluogo, in cerca di tracce utili. L'arma utilizzata nel ferimento non è stata invece trovata.