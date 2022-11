Ventenne accoltellato all’addome per una lite condominiale a Trastevere: soccorso in codice rosso Paura a Trastevere dove un ragazzo di vent’anni è stato ferito a coltellate e trasportato in ospedale in codice rosso per uhna lite condominiale. I carabinieri hanno arrestato una persona.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un ragazzo di vent'anni è stato accoltellato all'addome ed è finito in ospedale in codice rosso. Il ferimento risale alla serata di ieri, martedì primo novembre, festa di Ognissanti, ed è avvenuto in via Natale Del Grande a Trastevere. Per l'aggressione i carabinieri nella notte hanno arrestato una persona per lesioni. Da quanto si apprende il ferito è in prognosi riservata, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Erano circa le ore 22 quando il ventenne è stato raggiunto dal fendente a seguito di una lite condominiale con un vicino. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato con l'ambulanza in ospedale.

Individuati due ragazzi, avrebbero aggredito un senzatetto

Le forze dell'ordine stanno cercando i giovani coinvolti nell'aggressione al senzatetto di cinquant'anni che si è consumata la notte dello scorso sabato in piazza Trilussa. Hanno acquisito e stanno passando al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver immortalato i due aggressori, che si sospetta siano minorenni, la cui identità al momento non è nota.

I carabinieri hanno individuato due ragazzi in via Italo Piccagli, che hanno arrestato per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi un venticinquenne e un ventisettenne noto alle forze dell'ordine, perché avevano una pistola rubata e circa un chilo di cocaina nel bagagliaio dell'auto, droga che era pronta a rifornire le piazze di spaccio del centro di Roma. I carabinieri hanno perquisito le loro case, nell'abitazione del secondo c'era altra droga, precisamente ventiquattro dosi e 40 mila euro in contanti.