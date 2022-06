Vent’anni fa moriva Sandro Sciotti, il carabiniere ucciso mentre fermava tre rapinatori a Marino Stamattina si è svolta una cerimonia per ricordare il vice brigadiere Sandro Sciotti in piazza Palmiro Togliatti a Marino, ucciso da tre rapinatori.

A cura di Alessia Rabbai

Sandro Sciotti, il vicebrigadiere ucciso a Santa Maria delle Mole

Marino a vent'anni dalla scomparsa ricorda Sandro Sciotti, il vice brigadiere dei carabinieri, da ventitré anni in servizio nell'Arma. Insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, è stato ucciso il 13 giugno del 2002 da rapinatori in località Santa Maria delle Mole. Erano circa le ore 16.15 quiando tre malviventi, due dei quali armati di pistola, hanno fatto irruzione all'interno della sede della Banca Popolare del Lazio, per un bottino di 500 euro. Sciotti e un collega erano in zona per degli accertamenti richiesti dall'Autorità Giudiziaria, si sono accorti di ciò che stava accadendo nella banca e sono intervenuti. Mentre il collega ha avvisato via radio la centrale operativa, Sciotti ha bloccato uno dei rapinatori che attendeva i complici all’esterno. Gli altri due armati sono poi usciti all'improvviso e c'è stata una sparatoria, durante la quale Sciotti è stato ucciso.

La cerimonia in ricordo del vice brigadiere Sciotti

Stamattina si è svolta una cerimonia per ricordare il vice brigadiere Sandro Sciotti in piazza Palmiro Togliatti, dove il militare è stato assassinato, alla presenza del generale di corpo d’armata Enzo Bernardini, comandante interregionale carabinieri ‘Podgora'. Una giornata commemorativa che si è aperta con una messa celebrata dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto per la Congregazione per le Cause dei Santi, con il vescovo della Diocesi di Albano, monsignor Vincenzo Viva, all'interno della Chiesa della Santissima Natività.

Dopo la cerimonia religiosa si sono svolti gli onori militari, alla presenza di Claudia Sebastinelli, vedova Sciotti, i figli Dario e Diana, con la deposizione della corona d'alloro a nome dell’Arma dei carabinieri. Presenti alla cerimonia il presidente dell’associazione nazionale carabinieri Libero Lo Sardo, Antonio de Vita, comandante della Legione Carabinieri Lazio, il comandante provinciale dei carabinieri di Roma Lorenzo Falferi, il procuratore della Repubblica di Velletri Giancarlo Amato, il sindaco del comune di Marino Stefano Cecchi. Ha partecipato una rappresentanza delle forze dell’ordine, delle istituzioni locali, dell’associazione nazionale carabinieri, dell'Opera nazionale assistenza orfani militari Arma carabinieri e della Rappresentanza militare.