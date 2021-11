“Venite a Roma, vi faccio diventare modelle”: falso promoter violenta due minorenni in hotel Un sedicente promoter ha promesso a due minorenni una carriera nel mondo della moda. In realtà le adescate e violentate nella stanza di un hotel.

A cura di Alessia Rabbai

"Venite a Roma, vi faccio diventare modelle". Era la trappola che aveva ordito un ventinovenne sedicente promoter. Prometteva alle minorenni una carriera nel mondo della moda ed è finito in carcere con l'accusa di duplice violenza sessuale. È stato infatti ritenuto responsabile di aver abusato di due giovani di quindici e sedici anni, che ha costretto ad intrattenere con lui rapporti dopo averle portate in un hotel e averle stordite con alcol e droga. Finito a processo per i fatti accaduti il 19 marzo del 2016, difeso dall'avvocato Alessio Tranfa, come riporta Il Corriere della Sera, il giudice lo ha condannato a sette anni e dei mesi di reclusione, con l'aggravante di aver compiuto il reato contro minorenni.

La promessa della carriera nel mondo della moda

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine il ventinovenne ha adescato le due adolescenti che vivevano in una comunità di recupero per tossicodipendenti, attraverso i social network, dopo aver chattato con varie loro coetanee alla ricerca di ragazze che si fidassero di lui e che potesse raggirare a suo piacimento con false promesse. Alle giovani si presentava come ‘un professionista' come la persona che le avrebbe aiutate ad avverare il loro sogno di entrare a far parte del mondo della moda. Loro gli hanno creduto, raggiungendolo a Termini.

Le violenze e l'arresto

Mostrandosi gentile e disponibile il ventinovenne ha portato le giovani a spasso per Roma, pagandogli da mangiare e regalandogli vestiti. L'uomo ha prenotato il soggiorno in un hotel che si trova nei pressi della Stazione Termini, dove hanno passato al notte. Una camera per tre, dove le ragazze, che si fidavano dell'uomo, sono entrare già sotto l'effetto dell'alcol e delle sostanze stupefacenti. Approfittando del fatto che non si potessero difendere le ha violentate. Al mattino le due ragazze hanno ripreso piena coscenza di sé e hanno deciso insieme di denunciarlo, mentre il ventinovenne si era già allontanato dall'albergo e aveva fatto perdere le proprie tracce. Poi sono partite le indagini delle forze dell'ordine ed è scattato l'arresto.