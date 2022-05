Vende biglietto Roma – Feyenoord a 800 euro: “Ho preso uno sganassone”. Il messaggio diventa virale Non è chiaro se il messaggio diventato virale sia fake o meno. Certo è che molte persone stanno rivendendo i biglietti per Roma – Feyenoord a prezzi proibitivi: il più basso è oltre mille euro.

A cura di Redazione Roma

"Sono sconcertato e volevo denunciare quanto accaduto. Mi sento in diritto di rivendere il biglietto di Tirana regolarmente sorteggiato a mio nome al prezzo che voglio, voi siete liberi di acquistarlo o no. Sono stato contattato in mattinata da un tifoso che, concordato l'acquisto, mi ha fatto fare il cambio nominativo senza darmi le mie 600 euro. E c'ho rimediato anche uno sganassone! L'individuo si chiama xxxxx ed è ben conosciuto negli ambienti romanisti. Vergogna! Seguirà denuncia alle autorità competenti". Questo il testo del messaggio diventato virale che sta girando sui social nelle ultime ore. Se sia vero, non è dato sapere. Sono in molti a dubitare della sua autenticità e a ritenerlo un fake. E non è escluso che lo sia dato che la vicenda raccontata è abbastanza inverosimile. Non per un dettaglio però, che nelle ore sta facendo molto discutere: il prezzo del biglietto per Roma – Feyenoord a Tirana. Che ha raggiunto cifre da capogiro, fino a 10mila euro su Ebay.

Eh si, data la possibilità di fare il cambio di nominativo sono in tanti che sono riusciti a comprare i biglietti messi in vendita per Roma – Feyenoord a Tirana e che hanno deciso di specularci sopra. Sono circa 10mila i ticket messi a disposizione dalla Uefa, con prezzi da 25 a 125 euro e che adesso è impossibile trovare a meno di mille euro. "Il prezzo lo faccio in base a quanti biglietti vuoi – scrive un ‘bagarino' in risposta a un ragazzo che vorrebbe acquistare il biglietto – Due te li do per 3.500 euro, calcola che li sto vendendo a 1.800 l'uno. Sono gli ultimi due rimasti". Quando la Uefa ha aperto le vendite sul sito sono tante le persone che si sono collegate per acquistare più biglietti possibili al solo scopo di rivenderli a prezzo maggiorato. Un fenomeno che da anni infesta le vendite online soprattutto nel caso di concerti e partite. Roma – Feyenoord a Tirana non ne è immune, con il ‘bagarinaggio' che ha raggiunto vette inenarrabili che non si pensava potessero essere mai raggiunte.