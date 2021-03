Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 15 marzo, sono aperte le prenotazioni per il vaccino Covid della fascia d'età 73-72 anni, cioè per i cittadini del Lazio nati nel 1948 e 1949. Sono 184.381 gli over 70 finora prenotati (dati di venerdì 12 marzo): 65.483 per la classe d'età 78/79 anni, 58.057 per la classe d'età 76/77 anni e 60.841 per la classe d'età 74/75 anni. Questo il sito attivato dalla Regione Lazio per prenotare la somministrazione del vaccino Covid.

I numeri delle vaccinazioni Covid nel Lazio

Sono tuttora in corso le vaccinazioni degli over 80 presso i centri vaccinali e sono in corso le somministrazioni anche per i cittadini fragili, per i caregiver, per gli insegnanti e personale scolastico e per le forze dell'ordine. Dai medici di famiglia sta procedendo la vaccinazione con dosi AstraZeneca a partire dai 64enni e 65enni: negli studi di medicina generale sono state inoculate fino ad ora 55mila dosi e sono oltre 2mila i medici che hanno ritirato almeno una fiala di vaccino presso le farmacie delle asl.

Ogni giorno, fa sapere la Regione, il Lazio somministra oltre 20mila dosi per un totale di oltre 670mila vaccinazioni già effettuate, che rappresentano il 10 per cento della popolazione. Per quanto riguarda gli over 80 è stata superata la quota delle 225mila somministrazioni, oltre il 70 per cento della popolazione anziana.

Cosa serve per effettuare la prenotazione del vaccino Covid

Per prenotare entrambe le dosi di vaccino è sufficiente la Tessera sanitaria in corso di validità. Verrà chiesto di comunicare il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) che si trova sul retro della tessera. Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette contattare il numero 06 164161841 attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30, sabato con orario 7.30 – 13.00.