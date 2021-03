"Oggi arriveremo alle 650 mila somministrazioni totali effettuate nel Lazio e sono preoccupato poiché abbiamo un'autonomia delle dosi pari ad una settimana. Ad oggi non conosciamo inoltre l'approvvigionamento previsto per il mese di aprile ne l'arrivo e le quantità del vaccino Johnson & Johnson". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. Le vaccinazioni procedono nel Lazio, ma come ha ammesso D'Amato, non è chiaro quante dosi di vaccino arriveranno nelle prossime ore. Inoltre non è chiaro neanche quante dosi di vaccino monodose Johnson & Johnson, approvato ieri dall'Ema, verranno consegnate. "Le scorte sono al limite. Finora non ci è stato consegnato tutto ciò che era previsto ci auguriamo che ora le società farmaceutiche mantengano gli impegni. Abbiamo bisogno di avere una programmazione delle consegne almeno per aprile e maggio", aveva già dichiarato l'assessore due giorni fa.

Il bollettino delle vaccinazioni nel Lazio

Da questa notte sono aperte le vaccinazioni per la fascia di età 75-74 anni e dal 10 marzo sono aperte anche quelle per i 76enni e i 77enni. Per la prima fascia d'età le prenotazioni ammontano già a oltre 47mila, che si sommano ad altre 57mila per l'altra. Gli over 70 prenotati sono circa 170mila in totale. Da lunedì partirà la prenotazione per la fascia 73-72 anni. "Nel contempo abbiamo già vaccinato oltre 220 mila over 80 e oltre 8 mila super vulnerabili", ha dichiarato ancora D'Amato.