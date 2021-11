Uomo gambizzato al Trullo: 42enne ferito dai proiettili finisce in ospedale Momenti di paura al Trullo per una persona ferita in strada a colpi di pistola. Il 42enne raggiunto alle gambe per movente non noto è finito in ospedale e non rischia la vita.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Gambizzazione in zona Trullo a Roma, dove un uomo è rimasto ferito, raggiunto da proiettili in strada in pieno giorno. I fatti sono accaduti intono all'ora di pranzo di oggi, giovedì 25 novembre verso le 13 e si sono verificati in via Montelupo Fiorentino, nel quadrante Sud Ovest di Roma. Da quanto si apprende il ferito è un quarantaduenne, che a seguito dell'aggressione è finito in ospedale ed è stato costretto a ricorrere a cure mediche. Momenti di paura nella periferia della Capitale, dove i cittadini hanno sentito esplodere diversi colpi d'arma da fuoco e si sono allarmati, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente dell'ambulanza. A premere il grilletto una persona della quale al momento non si conosce l'identità e sulle cui tracce sono gli agenti della Polizia di Stato del Distretto San Paolo. Il quarantaduenne è arrivato in ospedale, al San Camillo dove, giunto al pronto soccorso, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso.

Indagini su aggressore e movente

Non si conoscono al momento quali siano le attuali condizioni di salute della vittima del ferimento, ma da quanto si apprende, pur avendo riportato diverse ferite alle gambe, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. I poliziotti sul posto per ricostruire la dinamica dell'accaduto, hanno trovato a terra sei bossoli. Hanno cercato di capire se al ferimento abbiano assistito testimoni che possano raccontare quanto successo e se in zona siano presenti delle telecamere di videosorveglianza, che possano aver immortalato l'accaduto o l'aggressore in fuga. Le indagini sono in corso, ancora sconosciuto il movente e si lavora su ogni pista.