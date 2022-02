Una nuova Pet-Tac a Roma: 3mila esami all’anno in più per malati oncologici ed ematologici Le Pet Tac al Campus Bio-Medico di Roma saranno prenotabili dal 15 febbraio 2022 e i macchinari saranno operativi a partire dal 21 febbraio.

A cura di Enrico Tata

Al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma è stata inaugurata la nuova unità di Medicina Nucleare. Offrirà, tra gli altri servizi, anche quello della Pet-Tac, uno strumento diagnostico fondamentale per tutti pazienti oncologici e onco-ematologici. Così importante che negli scorsi anni, per mancanza di macchinari (in tutta Roma ci sono 8 Pet-Tac), migliaia di cittadini residenti nel Lazio sono dovuti andare in Campania o in Molise per riuscire a fare in tempi rapidi questo esame.

Come prenotare la Pet-Tac al Policlinico Campus Bio-Medico

Le Pet al Campus Bio-Medico saranno prenotabili dal 15 febbraio e i macchinari saranno operativi a partire dal 21 febbraio. In totale verranno eseguiti 3mila esami all'anno. La Medicina Nucleare offre, oltre alla Pet globale e cerebrale, anche le scintigrafie miocardiche, ossee, polmonari, tiroidee, paratiroidee e renali. Il servizio sarà aperto per informazioni e ritiro/consegna moduli di prenotazione dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16. Per prenotazioni telefoniche 06.22541 3233 oppure via email all’indirizzo medicinanucleare@policlinicocampus.it.

A cosa serve la Pet-Tac

La Pet-Tc (Tomografia a Emissione di Positroni) Biograph Horizon in pratica consente di rilevare la posizione esatta e la dimensione di un tumore in ambito neurologico, ortopedico, endocrinologico, nefrologico, cardiologico, senologico.

“Siamo molto orgogliosi di ampliare la nostra offerta sanitaria e di poter offrire a tutti i pazienti di Roma e Lazio il nuovo servizio di Medicina nucleare. Abbiamo investito 3 milioni di euro per realizzare un reparto nuovo di zecca e mettere a disposizione un macchinario indispensabile per curare in maniera sempre più precisa numerose patologie oncologiche e onco-ematologiche. Con la Medicina nucleare il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico rafforza ulteriormente la sua offerta nell’area oncologica ampliando la collaborazione con le altre aree cliniche per una presa in carico del paziente sempre più completa. Per questo voglio ringraziare tutti i medici nucleari, gli infermieri e i tecnici di radiologia medica impegnati in un servizio nel quale medicina e tecnologie si uniscono a favore della salute delle persone”, ha spiegato Paolo Sormani, amministratore delegato e direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.