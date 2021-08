Un biglietto dello stadio con il vaccino: un successo l’iniziativa di Lazio e Roma “Torniamo allo Stadio, vacciniamoci!”, questo lo slogan scelto per l’iniziativa promossa con il Policlinico di Tor Vergata da As Roma e Ss Lazio e rivolta a giovani e giovanissimi: con una dose di vaccino Moderna due biglietti per lo stadio. “Oltre seicento le adesioni in pochi giorni nonostante sia metà agosto”.

A cura di Redazione Roma

Un successo da tutto esaurito l'iniziativa promossa dalla Ss Lazio e dalla As Roma per coinvolgere giovani e giovanissimi nella campagna vaccinale. Con la dose di vaccino per il coronavirus in regalo gadget della squadra del cuore e due biglietti gratis per l'Olimpico. “Torniamo allo Stadio, vacciniamoci!", lo slogan scelto per la due giorni di vaccinazione organizzata al Policlinico di Tor Vergata, rivolta ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 12 e i 20 anni. Ieri è toccato ai tifosi giallorossi, oggi è il turno dei supporter biancocelesti.

Braccialetto blu al polso, per distinguerli da chi ha una normale vaccinazione, nell'hub di Tor Vergata ricevono in regalo con la loro dose di vaccino Moderna anche un ingresso allo stadio per vedere la loro squadra del cuore. Ora l'idea della Asl è di coinvolgere altre società sportive di altre discipline in iniziative simili.

"In pochissimo tempo abbiamo avuto un'adesione che non ci aspettavamo in pieno agosto – spiega Andrea Magrini, direttore sanitario del Policlinico di Tor Vergata -, oltre 300 persone per ognuna delle due squadre della capitale. Probabilmente ci sarà anche qualche persona in più che si presenta senza prenotazione, è partito un tam tam e una diffusione dell'iniziativa nonostante il periodo".

Tanti i racconti e le voci di ragazzi e ragazze e dei loro genitori che li accompagnano, in quella che è una giornata di festa. Ma non manca chi con la malattia ha purtroppo fatto i conti perdendo i propri cari. È il caso di una signora che, dopo aver perso il marito di 58 anni, ha deciso di far vaccinare il figlio proprio durante questa iniziativa: "Anche mio figlio ha avuto il Covid, però in maniera asintomatica, per questo ho temporeggiato per il vaccino. Quella di oggi è una piccola persa di spensieratezza nella tragedia che ci ha colpito".

Quella di ieri e di oggi è solo una delle iniziative messe in campo per spingere tutti a vaccinarsi, anche i più giovani con l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. La Regione Lazio ha organizzato in queste settimane numerosi appuntamenti di vaccinazione sulle spiagge, anche del litorale romano, oltre all'attività dei camper che provano a raggiungere tutti i cittadini anche nei paesi di provincia, in particolare i più anziani.