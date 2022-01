Ultraleggero precipita al suolo a Montecompatri: ferito il pilota È in discrete condizioni il pilota 64enne dell’ultraleggero precipitato al suolo oggi pomeriggio a Montecompatri.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un ultraleggero è precipitato al suolo in via Prenestina Nuova a Montecompatri. All'interno volava un sessantaquattrenne, che è rimasto ferito, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Una vicenda che avrebbe potuto concludersi con esiti ben più gravi. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 25 gennaio, e si è verificato nel Comune a Sud Est di Roma. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 15 quando il velivolo, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è precipitato all'altezza del chilometro 2. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto sono intervenuti il personale sanitario e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma giunti con una squadra e il capo turno provinciale, insieme alle forze dell'ordine.

Il pilota precipitato con l'ultraleggero è in discrete condizioni

I pompieri hanno lavorato sul luogo in cui è atterrato l'ultraleggero, fortunatamente una zona facilmente raggiungibile, e hanno estratto il pilota dalle lamiere. Lo hanno messo in sicurezza affidandolo alle cure dei paramedici, che lo hanno stabilizzato e trasportato in ospedale. Da quanto si apprende fortunatamente le sue condizioni di salute sono discrete e a seguito dell'impatto non ha riportato traumi gravi. Sono in corso le indagini per capire cosa abbia provocato la caduta dell'ultraleggero, se si sia trattato di un guasto, se il pilota si sia distratto ai comandi, oppure se si sia sentito male. Il conducente ha infatti messo in atto l'atterraggio d'emergenza, per finire all'interno di un prato. Presenti per gli accertamenti del caso e per ricostruire la vicenda i carabinieri di competenza territoriale. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Verifiche in corso sul velivolo.