Ucciso alla festa per la nascita del figlio: convalidato l’arresto al 38enne accusato di omicidio Le dichiarazioni di alcuni testimoni hanno portato gli investigatori che indagano sulla morte di Singh Jaseer a risalire a 18 persone che al momento risultano indagate per la spedizione punitiva alla festa. Fermato per omicidio volontario Singh Jiwan, che resta in carcere dopo la convalida dell’arresto.

A cura di Alessia Rabbai

Sono diciotto le persone, tutte di nazionalità indiana, indagate sulla vicenda che ha portato alla morte di Singh Jaseer, il ventinovenne deceduto a seguito di una violenta aggressione di gruppo all'interno di un'abitazione dove avrebbero fatto irruzione a Borgo Montebello. Primo fra tutti Singh Jiwan, il trentottenne accusato di omicidio volontario che come riporta Il Messaggero.it, è stato interrogato nelle scorse ore e resta in carcere, dopo la convalida dell'arresto da parte del giudice. Assistito dall'avvocato Coronella, ha respinto tutte le accuse. L'uomo, ritenuto presunto responsabile della morte della vittima, è stato posto in stato di fermo nella notte tra sabato e domenica, rintracciato tra i feriti presso l'ospedale di Velletri. Nei suoi confronti pendono anche le accuse di violazione di domicilio e lesioni personali aggravate. Si attendono i risultati dell'esame Stub.

Una spedizione punitiva

I tragici fatti risalgono alla festa che il genitore aveva organizzato per la nascita di suo figlio, ora rimasto senza un padre. Le indagini sulla vicenda condotte dagli investigatori della Polizia di Stato sono ancora in corso. L'ipotesi tuttavia è che si sia trattata di una vera e propria spedizione punitiva compiuta con mazze spranghe e un'arma da fuoco. Chi indaga, grazie al racconto di alcuni testimoni, pare sia risalito all'identità e sia riuscito ad individuare anche altri componenti del gruppo che materialmente avrebbero messo in atto la violenza. La notte dei drammatici fatti, ricevuta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto sono arrivati i poliziotti che hanno trovato l'allestimento della festa a soqquadro, con diversi feriti e Jaseer, il più grave, le cui condizioni di salute sono parse fin da subito critiche ai soccorritori, a causa della quantità di sangue che stava perdendo dalle ferite. Il bilancio della serata conta una decina di feriti, ma per il ventottenne neo papà non c'è stato purtroppo nulla da fare.