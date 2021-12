Ubriaco imbocca la strada contromano, danneggia le auto e rischia il linciaggio (video) A salvare l’automobilista ubriaco che ha imboccato contromano Corso Vittorio Veneto nella frazione di Carchitti a Palestrina sono state alcune persone che si sono poste da scudo alla folla. L’uomo ha danneggiato alcune auto e rischiato d’investire i pedoni.

A cura di Alessia Rabbai

Ha rischiato il linciaggio un automobilista ubriaco che ha imboccato contromano la strada e danneggiato alcune auto a Carchitti, frazione di Palestrina. Momenti concitati nel Comune in provincia di Roma, dove ieri sera, sabato 11 dicembre, si è diffuso il panico tra i residenti. A pubblicare le immagini riprese da un cittadino dal balcone di casa è stata la pagina Instagram Welcome to Favelas, che mostra l'auto Audi grigia che va avanti e indietro lungo Corso Vittorio Veneto, urtando le vetture e finendo contro un muro. Era intorno all'ora di cena quando il comportamento dell'automobilista ha destato l'attenzione dei cittadini in strada: stava procedendo contromano e sembrava che la sua guida fosse fuori controllo.Una serie di manovre pericolose che hanno messo a rischio l'incolumità dei passanti, che si trovavano a piedi nella frazione. Nel video si vede come i cittadini si sono mobilitati per fermarlo, ponendosi accanto alla vetturra.

Improvvisamente l'automobilista ha inserito la retromarcia ed è tornato indietro, urtando contro alle auto parcheggiate, per poi procedere nuovamente in avanti e terminare la sua corsa contro a un muro di un esercizio commerciale. A questo punto le persone presenti si sono scagliate contro la macchina, colpendola ripetutamente con degli oggetti, nel tentativo di rompere il finestrino, prendere il controllo del volante e infine far scendere il conducente dall'auto. Una volta riusciti nell'impresa senza che nessuno rimanesse fortunatamente investito, alcune persone hanno protetto l'automobilista da altre, che gli si stavano per scagliare contro. L'uomo, che ha rischiato il linciaggio, è stato poi raggiunto dai carabinieri interveuti sul posto ed è stato arrestato.