Turisti entrano nel Colosseo chiuso e bevono birra: denuncia e 800 euro di multa Hanno ricevuto una denuncia e una multa da 800 euro due turisti degli Usa che sono entrati nel Colosseo chiuso e sono stati sorpresi a bere birra.

A cura di Alessia Rabbai

Sono stati sorpresi a bere birra all'interno del Colosseo, che in quel momento era chiuso. A finire nei guai due turisti americani, provenienti dagli Stati Uniti in visita nella Capitale, che i carabinieri hanno denunciato e multato. Si tratta di un ventiquattrenne e un venticinquenne, ritenuti responsabili d'invasione di terreni e sanzionati per una cifra totale di 800 euro, per il mancato rispetto del regolamento di polizia urbana al Comune di Roma. Ai militari che li hanno fermati e sottoposti ai controlli hanno confessato di essersi introdotti all'interno dell'Anfieteatro Flavio al di fuori dell'orario d'apertura al pubblico e per l'accesso abusivo all'interno del Colosseo. Come riporta Il Corriere della Sera i due turisti si trovavano in via dei Fori Imperiali, nel centro storico, portando con loro bottiglie di birra. Sono entrati all'interno del Colosseo e hanno raggiunto il secondo anello, dove si sono seduti per consumare alcol, scambiando quattro chiacchiere e ammirando il monumento aspettando l'alba, da spettatori privilegiati.

Turisti nel Colosseo chiuso denunciati e multati

La presenza dei due turisti che si sono intrufolati all'interno del Colosseo non è però sfuggita ad alcuni passanti che, avendoli notati intorno alle ore 5.30, hanno immediatamente chiamato il Numero delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, segnalando al presenza di due persone all'interno dell'Anfiteatro Flavio. I passanti hanno poi fermato una pattuglia in transito in quel momento nell'area dei Fori Imperiali, che è subito intervenuta per far uscire i due turisti dal monumento. Entrambi sono stati identificati e hanno ricevuto denuncia e multa. Fortunatamente dai sopralluoghi svolti è stato accertato che il momumento non è rimasto danneggiato dal loro passaggio.