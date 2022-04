Turista trovata morta in una camera d’albergo vicino San Pietro I carabinieri indagano sulla morte di una turista 58enne tedesca il cui cadavere è stato trovato in una camera d’albergo vicino San Pietro a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una turista è stata trovata morta in una camera d'albergo in via di Torre Rossa a Roma. Il rinvenimento risale a stamattina presto, venerdì 29 aprile, ed è avvenuto in zona Gregorio VII, vicino San Pietro. Si tratta di una donna tedesca di cinquantotto anni, per la quale non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. A dare l'allarme all'alba è stato il personale della struttura ricettiva. Non avendo più visto la cliente, che non aveva consegnato le chiavi alla recepition ed essendo la porta della stanza chiusa, i dipendenti si sono insospettiti. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza. Ma per la turista non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Ipotesi malore, nessun segno di violenza

Presenti per gli accertamenti del caso i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire l'accaduto. L'ipotesi è che sia stata colta da un malore improvviso quando era sola in camera, che non le ha permesso di chiamare aiuto e non le ha purtroppo lasciato scampo. Da un primo esame sul cadavere non ci sarebbero segni di violenza. Terminate le verifiche necessarie, il corpo è stato trasferito all'obitorio del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Sulla salma della donna sarà svolta l'autopsia, disposta dall'Autorità Giudiziaria. I risultati degli esami autoptici serviranno a far luce sulle cause della morte. I militari stanno cercando di risalire ai famigliari, hanno ascoltato personale e ospiti dell'hotel.