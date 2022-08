Turista in vacanza ad Anzio muore annegata mentre fa il bagno al mare Tragedia su una spiaggia al Lido dei Pini ad Anzio dove una donna di 85 anni è stata trovata morta per annegamento, presumibilmente a causa di un malore mentre faceva il bagno.

A cura di Alessia Rabbai

Foto di repertorio

Una donna è morta mentre faceva il bagno al mare ad Anzio. I drammatici fatti risalgono al pomeriggio di domenica scorsa 31 agosto e sono avvenuti su una spiaggia al Lido dei Pini, sul lungomare delle Sterlizie. Vittima è un'ottantacinquenne di Milano, una turista in vacanza sul litorale a Sud di Roma e ospite della sorella, per la quale non c'è stato nulla da fare se non constarne il decesso. Secondo le informazioni apprese la donna si stava concedendo una giornata di relax, godendosi un bagno al mare, con le alte temperature che si stanno registrando in questa caldissima estate. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine il suo corpo è tornato a riva trasportato dalla corrente e si è subito attivata la macchina dei soccorsi. A dare l'allarme sono stati gli assistenti bagnanti, che si sono mobilitati, chiedendo l'intervento urgente del personale sanitario e recuperando la donna.

Ipotesi malore

Una volta tirata fuori dall'acqua, i bagnini di turno hanno praticato il massaggio cardiocircolatorio, nel tentativo di rianimarla e di salvarle la vita. Il primo intervento in casi come questo può rivelarsi di fondamentale importanza per mantenere in vita una persona e fare in modo che il cervello non resti troppo tempo senza ossigeno. Ma stavolta, nonostante i tentativi del personale di spiaggia, la donna è deceduta. Sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che ha raggiunto la bagnante. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri di competenza territoriale, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, ascoltando diverse persone che erano presenti al momento dei fatti. L'ipotesi è che la donna abbia accusato un malore mentre era in acqua e che perdendo i sensi sia morta per annegamento. La salma della donna è stata riconsegnata ai famigliari.