Turista americana dimentica borsello con 10.000 euro e gioielli: il tassista la restituisce Una giovane turista statunitense di ventinove anni ha dimenticato un borsello con dentro 10.200 euro in contanti e diversi gioielli d’oro, all’interno di un borsello in un taxi. Il tassista dopo aver trovato il piccolo tesoro ha immediatamente consegnato tutto ai carabinieri che lo hanno restituito alla ragazza.

A cura di Redazione Roma

A causa della sbadataggine rischiava di perdere un piccolo tesoro, ma è stata fortunata e ha incontrato sulla sua strada un lavoratore più che onesto. Protagonista della storia (a lieto fine) che raccontiamo, è una giovane ragazza statunitense di 29 anni, che si trova proprio in questi giorni a Roma per un viaggio di piacere. La turista è scesa da un taxi scordando all'interno un borsello contenente 10.200 euro in banconote contanti, oltre a gioielli in oro di ragguardevole valore.

Quando il tassista ha trovato denaro e gioielli ha subito denunciato

Quando il tassista si è reso conto che un cliente aveva dimenticato il borsello, lo ha aperto nella speranza di trovare un documento e rintracciare così direttamente il proprietario, ma invece ha trovato il denaro e i preziosi. Così non ci ha pensato due volte e, armato di senso civico, si è recato dalle forze dell'ordine consegnando loro il borsello e denunciandone il contenuto.

La ragazza aveva sporto denuncia

Sono stati i carabinieri della Stazione Roma Casalotti a rintracciare la 29enne – che si è recata in caserma recuperando i suoi beni. La ragazza – che non aveva percezione di dove aveva smarrito il borsello – appena si era resa conto di non averlo più con lei era corsa a presentare denuncia presso il Comando di Piazza Venezia, appena si era resa conto di aver smarrito la borsetta, così i militari l'hanno contattata immediatamente. Ovviamente felice di essersi vista restituire i suoi averi, forse stupita di aver avuto la fortuna di incontrare una persona così onesta, la ragazza ha posato con i carabinieri mostrando la borsa perduta.