Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in strada in zona Trullo a Roma. Il ritrovamento risale ad oggi, venerdì 2 luglio, tra le ore 13 e le 13.30 in via Monte Cucco. Da quanto si apprende la vittima è un trentottenne di origini ucraine e residente a Roma, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri della Compagnia Roma Eur e i militari del Nucleo Investigativo della VI sezione. Sul posto anche il medico legale, per l'accertamento del decesso. A segnalarne la presenza al Numero Unico delle Emergenze 112 è stato un residente, che intorno all'ora di pranzo ha notato l'uomo a terra e ha dato l'allarme, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Il corpo si trovava sotto ad una scala, con il volto sporco di sangue, i sanitari hanno provato a rianimarlo, praticandogli un massaggio cardiaco, purtroppo senza esito.

Nessuna pista esclusa, neanche l'omicidio

Gli investigatori indagano per risalire alle cause del decesso, sulla salma è stata disposta l'autopsia. Dalle prime verifiche sul posto è emerso come l'uomo riporti una sospetta frattura nasale e un trauma ad un braccio, ma per un'analisi più accurata sarà necessario attendere i risultati degli esami autoptici. Al momento non si esclude alcuna pista e si indaga a 360 gradi. Ancora presto per formulare ipotesi, l'uomo, il cui decesso sarebbe sopraggiunto a seguito di un arresto cardiaco, potrebbe essersi procurato i traumi rinvenuti sul suo corpo con una caduta, oppure a seguito di un pestaggio. Ulteriori dettagli verranno resi noti nelle prossime ore.