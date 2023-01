Trovato il cadavere di un anziano in un’abitazione alla Balduina: era morto da settimane Un uomo di 77 anni è stato trovato morto in un’abitazione della Balduina. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Dramma della solitudine a Roma. Un uomo di settantasette anni, del quale non sono state rese note le generalità, è stato trovato morto all'interno dell'abitazione di un residance in zona Balduina. Il rinvenimento risale a venerdì 20 gennaio. Secondo le informazioni apprese il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, presumibilmente l'anziano è morto da settimane. Non sono chiare i motivi del decesso, se l'uomo sia stato colto da un malore improvviso che lo ha stroncato oppure se fosse malato da tempo e nessuno si sia preso di lui. Sulle cause cercherà di far luce l'autopsia. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polzia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma. Arrivata la richiesta d'intervento alle forze dell'ordine, sul posto sono giunti i poliziotti, che hanno svolto gli accertamenti del caso. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Madre e figlie trovate morte in casa in zona Trionfale

Un episodio simile sul quale indaga il Commissariato di Primavalle è accaduto in zona Trionfale, dove i corpi di madre e figlia sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione. Erano in stanze diverse e pare che il decesso sia avvenuto da settimane. Le due donne di sessantotto e quarantatré anni da quanto si apprende condividevano la stessa abitazione. A dare l'allarme sono stati proprio i vicini di casa, dopo aver sentito provenire dall'appartamento un forte odore. Anche in questo frangente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, sulle due salme sarà svolta l'autopsia per chiarire le cause del decesso.