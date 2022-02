Tragedia al Portunese, 40enne cade da un terrazzo condominiale e muore: ipotesi suicidio Tragedia a Roma, dove un quarantenne è morto dopo essere precipitato da un palazzo condominiale in via Pietro Venturi al Portuense. L’ipotesi è suicidio.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di quarant'anni è morto dopo essere precipitato da un terrazzo condominiale in via Pietro Venturi in zona Portuense a Roma. I drammatici fatti risalgono all'alba di oggi, domenica 20 febbraio, e sono accaduti nel quadrante Sud-Ovest della Capitale. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 5 quando l'uomo è caduto nel vuoto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica. A dare l'allarme è stato uno dei condomini, che ha notato giacere all'interno del cortile quella che sembrava essere la sagoma di una persona e preoccupato ha chiamato subito aiuto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, è giunto il personale sanitario in ambulanza, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, avvenuto sul colpo al momento dell'impatto con il suolo. Purtroppo inutile ogni tentativo di rianimarlo.

Quarantenne morto al Portuense: ipotesi suicidio

Presenti gli agenti della Polizia di Stato dei Commissariati San Paolo, Colombo e del reparto Volanti e la Scientifica per i rilievi. Sulla vicenda sono in corso le indagini, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma gli inquirenti protenderebbero per il suicidio. I poliziotti hanno ascoltato alcuni condomini per capire se qualuno abbia visto o sentito qualcosa di sospetto all'interno del palazzo. La notizia del drammatico accaduto si è diffusa in breve tempo nel quartiere, anche tramite i gruppi Facebook, nei quali sono comparsi diversi post dove i cittadini, udendo il suono delle sirene e alla vista dei mezzi di Polizia e soccorritori, si sono domandati cosa fosse successo. Tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia del quarantenne.