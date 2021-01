Giornata di controlli ieri a Tor Bella Monaca, dove i carabinieri della Compagnia di Frascati hanno effettuato diversi controlli per reprimere il fenomeno dello spaccio al dettaglio. Fermi e perquisizione preventivi con lo scopo di scoraggiare pusher e clienti e interrompere le attività delle piazze di spaccio attive 24 ore su 24 nel quartiere alla periferia Sud-Est della capitale.

Nel corso dei controlli si è verificato anche un grave episodio: un ragazzo di 21 anni di nazionalità gambiana, nel tentativo di sottrarsi all'azione dei militari si è arrampicato sul comignolo di un complesso popolare in via dell'Archeologia. Dopo che il comignolo ha ceduto sotto il peso del giovane questo è precipitato su una tettoia sottostante. Soccorso dai vigili del fuoco e affidato alle cure del personale del 118 giunto sul posto, è stato trasferito al Policlinico di Tor Vergato dove è stato ricoverato in codice rosso per le lesioni riportate nella caduta.

Il 21enne è risultato essere un cittadino senza fissa dimora, con alcuni precedenti. Il ragazzo, per paura probabilmente di essere fermato vista la situazione irregolare sul suolo italiano, alla vista degli uomini in divisa si è dato alla fuga attirando così l'attenzione dei carabinieri che lo hanno immediatamente seguito fino alla rovinosa caduta.

Nel corso dei controlli i carabinieri hanno fermato anche un 22enne di nazionalità egiziana, con precedenti specifici, che è stato trovato in possesso di sette pacchetti di hashish pronti per essere venduti al dettaglio e 1200 euro, denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio. In manette anche un 25enne incensurato, che è stato "sorpreso in possesso di 30 dosi di cocaina e altre 27 di hashish. Il giovane pusher è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo".

Poco dopo fermato anche un 27enne con 17 dosi di cocaina e 500 euro. Nel corso della serata di ieri inoltre i carabinieri hanno notificato un provvedimento di divieto di avvicinamento all'ex compagna a un 38enne che si è mostrato subito molto agitato. Ulteriori controlli hanno portato così alla scoperta di 8 dosi di cocaina e di 55o euro nella cassetta dello scarico del water.