in foto: Immagine di repertorio

Topi nella cucina della caserma dei vigili del fuoco, che si trova all'interno dell'aeroporto a Roma. A raccontare la vicenda Il Corriere della Sera, che ha riportato la decisione presa da Bioristoro, la società addetta ai pasti che, in una nota inviata al Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell’Interno, ha informato della disposizione di chiusura della mensa dei pompieri, per la presenza di tracce di topo. Chiusura che è iniziata ieri e che si protrarrà nei prossimi giorni, per consentire la sanificazione dei locali destinati a consumare i pasti. Al momento da quanto si apprende la società che gestisce le consumazioni per i pompieri si è organizzata diversamente, fino al ripristino del regolare servizio e nel frattempo fornirà loro dei cestini. I sindacati hanno inviatouna nota per segnalare le criticità al prefetto di Roma Matteo Piantedosi.

"Riportare il catering su tutte le sedi"

Appresa la notizia, sull'episodio è intervenuto Riccardo Ciofi dalla Fsn Cisl Roma e Lazio, che ha definito l'episodio come "un'ulteriore dimostrazione di come la situazione mensa, peraltro più volte segnalata da noi e da tutte le organizzazioni sindacali, versa in condizioni disastrose – ha spiegato al Corriere – Da quando è entrato in essere il nuovo contratto mensa dal 1 maggio scorso, che vede undici sedi a pranzo e a cena con buono pasto e cinque sedi con buono pasto a cena, le condizioni della somministrazione dei cibi al personale che opera nel soccorso con orari di 12 ore continuative, è a livelli quasi drammatici. Se pensiamo poi che a breve, con l’inizio della campagna antincendio 2021 che vedrà un potenziamento di 5 squadre operative e 8 dos sul territorio romano, la situazione non potrà che evolvere negativamente. E ha aggiunto: "Auspichiamo che l’amministrazione torni sui suoi passi e accolga le richieste che abbiamo fatto di riportare il catering completo su tutte le sedi di Roma e provincia".