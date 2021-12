Testata a Selvaggia Lucarelli: la Federazione Pugilistica sospende Roberto Di Blasio La Federazione Pugilistica Italiana ha sospeso Roberto Di Blasio da ogni attività agonistica, federale e sociale fino al 21 gennaio 2022. La decisione dopo la denuncia di Selvaggia Lucarelli per la testata durante la manifestazione no Green Pass al Circo Massimo.

A cura di Alessia Rabbai

Roberto Di Blasio è stato sospeso dalla Federazione Pugilistica Italiana. Il no Green Pass è stato denunciato per aver dato una testata a Selvaggia Lucarelli durante la manifestazione al Circo Massimo del 20 novembre scorso a Roma. Ad annunciarlo la giornalista stessa, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook il 3 dicembre scorso. Così ha deciso il tribunale della Federazione, con la "sospensione da ogni attività agonistica, sociale e federale sino al termine delle indagini preliminari della procura federale". Un'ordinanza firmata dal presidente Andrea Altieri, che resterà in vigore fino al 21 gennaio 2022. La procura federale nei giorni scorsi ha infatti aperto un procedimento nei suoi confronti.

Selvaggia Lucarelli ha denunciato il suo aggressore

Selvaggia Lucarelli ha annunciato in un post Facebook di aver denunciato il suo aggressore: "Come promesso ho presentato denuncia nei confronti dell’aggressore del Circo Massimo presso la Digos – si legge – Colpirne uno per educarne nessuno probabilmente, ma ho fatto il mio dovere". Dopo l'aggressione Di Blasio, intervistato da ‘Domani', si è scusato con la giornalista: "Sono dispiaciuto, se avessi la possibilità d'incontrarla le chiederle scusa. Se mi denuncia ha ragione". A seguito della vicenda la palestra Gym Palace nel Comune di Manziana in cui il sessantenne lavora come insegnante di box ha preso le distanze da lui, dissociandosi totalmente dal gesto e spiegando che prenderà "subito provvedimenti".

L'aggressore di Selvaggia Lucarelli aveva violato la quarantena

Roberto Di Blasio durante la prima ondata della pandemia è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Manziana. Dopo aver contratto il virus a marzo 2020 e ristretto nella sua abitazione con l'obbligo di quarantena, è uscito di casa nonostante fosse ancora positivo per andare a fare la spesa. I cittadini lo hanno notato all'interno di un negozio di alimentari e hanno avvertito le forze dell'ordine.