Tentato omicidio sull’Aurelia: tre feriti, uno è in prognosi riservata Il bilancio di due accoltellamenti nella notte in zona Cassia e a Torrimpietra è di tre feriti, di cui uno in prognosi riservata e due arresti.

Tre feriti, di cui uno grave è il bilancio di una rissa e di un'aggressione finite in accoltellamenti tra Roma e provincia. Una tragedia sfiorata quella che si è consumata nella notte tra domenica 6 lunedì 7 marzo nella zona di via Cassia e a Torrimpietra. Ad avere la peggio è stato un uomo che si trova ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Agostino Gemelli di Roma a causa delle ferite d'arma da taglio riportate. Per il ferimento i carabinieri sono risaliti a due persone, che sono state individuate e arrestate con l'accusa di tentato omicidio. Secondo le informazioni apprese si tratta di due episodi distinti che sono avvenuti tra la tra il quadrante Nord della Capitale e il litorale della provincia.

Uomo aggredisce due fratelli, uno a coltellate

Nel primo episodio di violenza che si è consumato nella notte un uomo di cinquantotto anni ha aggredito con un coltello due fratelli domenica scorsa in via Soriano del Cimino. Tutti e due finiti in ospedale, il primo ha ricevuto una prognosi di dieci giorni, mentre il secondo di trentasei anni arrivato in codice rosso si trova ancora ricoverato, ma non rischia la vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia Cassia, che cercano di ricostruire l'accaduto e il movente dal quale è scaturito l'accoltellamento.

Ferito a coltellate trasportato in codice rosso

A Torrimpietra un cinquantaduenne ha colpito con alcuni fendenti un quarantunenne. I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia lo hanno arrestato. La vittima invece è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. Si trova ricoverata all'Aurelia Hospital. Anche in questo caso i militari stanno cercando di riscostruire quanto accaduto.