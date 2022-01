Tentato omicidio al centro d’accoglienza Staderini: 35enne accoltellato è in prognosi riservata Un arresto per tentato omicidio e un ricovero in prognosi riservata è il bilancio di un accoltellamento che si è consumato ieri sera nel centro d’accoglienza Staderini.

A cura di Alessia Rabbai

Il centro d’accoglienza in via Staderini (Screen da Google Maps)

Un uomo di trentacinque anni si trova ricoverato in prognosi riservata a seguito di un accoltellamento che si è consumato all'interno del centro di accoglienza di via Aristide Staderini a Roma. L'episodio di violenza risale alla serata di ieri, domenica 30 gennaio. Protagonisti sono due ospiti del centro nei pressi di via Prenestina in zona Tor Tre Teste, un ventottenne originario dell'Azerbaigian e un trentacinquenne, la vittima appunto, proveniente dalla Tunisia. Per cause non note, probabilmente a seguito di una lite nata per futili motivi, il primo ha estratto un coltello e ha colpito raggiungendo il secondo con diversi fendenti, ferendolo gravemente. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico la vittima e l'ha trasportata in codice rosso al Policlinico Casilino.

L'uomo accoltellato al centro d'accoglienza è in prognosi riservata

Arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Roma Est, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Intervenuti sulle serie ferite d'arma bianca, lo hanno ricoverato con prognosi riservata e al momento non si pronunciano sull'esito dell'operazione. Presenti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che hanno arrestato il ventottenne con l'accusa di tentato omicidio e lo hanno portato in carcere, dove attende che l'Autorità giudiziaria si esprima sulla convalida dell'arresto. Il coltello, l'arma utilizzata nel ferimento, è stato posto sotto sequestro, in attesa di ulteriori verifiche.