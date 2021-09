Tentata violenza sessuale a Fregene, badante cerca di stuprare la nipote di un anziano I carabinieri hanno sventato una tentata violenza sessuale in un’abitazione di Fregene, messa in atto da un 47enne su una ragazza, nipote dell’anziano invalido che accudiva. Il badante si è infilato nel letto della giovane e ha cercato di stuprarla. Arrivati i militari è finito in manette e poi in carcere.

A cura di Alessia Rabbai

Ha cercato di stuprare la nipote dell'anziano che accudiva, ma la ragazza è riuscita a mettersi in salvo e a chiamare aiuto. Ennesimo episodio di violenza sulle donne, questa volta autore è un quarantasettenne originario dello Sri Lanka e regolare in Italia, che i carabinieri della Compagnia di Ostia hanno arrestato con l'accusa di violenza sessuale. I fatti risalgono alla scorsa notte e sono avvenuti all'interno di un'abitazione di Fregene, sul litorale della provincia Sud di Roma. Secondo le informazioni apprese e ricostruito in sede d'indagine, la ragazza era in casa e stava dormendo. Nell'altra stanza c'era il badante che si accupava del nonno invalido, il quale è entrato di nascosto nella sua camera e si è infilato nel suo letto. La giovane si è svegliata di soprassalto, trovandosi l'uomo addosso che cercava un approccio sessuale con lei. Una notte di terrore, ma la giovane è riuscita a scappare e a mettersi in salvo dal suo aggressore, chiudendosi a chiave in una stanza. Al suo interno, una volta al sicuro, ha ripreso fiato e ha composto il numero del fratello, che al momento dei fatti non era presente in casa e che ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine.

Badante arrestato dai carabinieri

Il ragazzo ha allertato immediatamente il Numero Unico delle Emrgenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei carabinieri. Nel frattempo l'uomo è rimasto all'interno dell'abitazione, cercando di aprire ad ogni costo la porta e raggiungerle la ragazza. Sul posto ricevuta la segnalazione sono subito arrivati i militari, raggiungendo l'indirizzo indicato con una delle pattuglie al lavoro sul territorio. Entrati all'interno dell'abitazione, hanno trovato il quarantasettenne ancora intento ad aprire la porta, lo hanno bloccato ed arrestato. Finito in manette, lo hanno portato nella Casa Circondariale di Civitavecchia, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.