Tenta il suicidio da un’impalcatura alla Stazione Trastevere: i poliziotti lo salvano Tragedia sfiorata alla Stazione Trastevere a Roma, dove un uomo ha tentato il suicidio da un’impalcatura, ma i poliziotti lo hanno salvato.

A cura di Alessia Rabbai

Ha tentato il suicidio salendo su un'impalcatura, con l'intensione di lanciarsi nel vuoto, ma i poliziotti lo hanno salvato. L'episodio, che sarebbe potuto finire in tragedia, ma che per fortuna si è concluso con il lieto fine, è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 25 gennaio. Era poco prima delle ore 10 quando l'uomo si è arrampicato su un ponteggio che è stato costruito per alcuni lavori su una facciata nei pressi della Stazione di Trastevere a Roma. Il suo intento era chiaro: quello di lasciarsi cadere giù per togliersi la vita. Ma sua presenza fortunatamente non è passata inosservata agli agenti della Polizia di Stato, che si trovavano in zona con una pattuglia del XI Distretto San Paolo. Attirati dal comportamento dell'uomo e insospettiti vedendolo in cima all'impalcatura, sono prontamente intervenuti, scongiurando che si verificasse il peggio. I poliziotti si sono arrampicati velocemente sul ponteggio, proprio nell’attimo in cui l’uomo stava per lanciarsi, riuscendo, con non poca difficoltà, a salvarlo.

L'uomo che ha tentato il suicidio salvato dai poliziotti sta bene

A nulla sono servite le parole che gli agenti hanno tentato di rivolgergli per convincerlo a desistere a compiere il gesto, hanno dovuto trattenerlo di peso e, una volta messo in sicurezza, lo hanno fatto scendere, riportandolo sulla sede stradale. Nel frattempo, allertata la Sala Operativa, sul posto è intervenuta un'ambulanza, con a bordo il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato in ospedale, per essere sottoposto agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende fortunatamente sta bene, le sue condizioni di salute sono buone.