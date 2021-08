Stalking in vacanza, molestie e minacce per conquistarla a tutti i costi: arrestato Un ragazzo di 28 anni di nazionalità francese è stato arrestato con l’accusa di lesioni e stalking nei confronti di una 41enne italiana ed è stato allontanato dal territorio nazionale. I carabinieri della stazione di Roma Piazza Farnese gli hanno notificato in carcere questo provvedimento emesso dal prefetto di Roma sul comando provinciale dei carabinieri.

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo di 28 anni di nazionalità francese è stato arrestato con l'accusa di lesioni e stalking nei confronti di una 41enne italiana ed è stato allontanato dal territorio nazionale. I carabinieri della stazione di Roma Piazza Farnese gli hanno notificato in carcere questo provvedimento emesso dal prefetto di Roma sul comando provinciale dei carabinieri. Stando a quanto si apprende, il ragazzo ha conosciuto la 41enne durante una vacanza a Roma. Ha cercato in tutti i modi di conquistarla, nonostante la sua reticenza. È tornato più volte a Roma con il solo scopo di poterla incontrare e cercare di convincerla. Il suo atteggiamento era tanto molesto, che la donna ha dovuto rivolgersi ai carabinieri per denunciarlo.

L'episodio che è costato l'arresto allo stalker: ha trascinato la donna per portarla nel suo b&B

Alla denuncia aveva fatto seguito il divieto di avvicinamento chiesto e ottenuto dai carabinieri. Lui, però, ha continuato a molestarla nonostante tutto. Addirittura una volta ha raggiunto la donna, ha tentato di trascinarla per un braccio cercando di portarla nella stanza dove alloggiava. Mentre tentava di divincolarsi, la donna ha anche sbattuto la testa su un portone (fortunatamente la vittima non ha riportato ferite gravi e tutto si è risolto con cure mediche di routine). A quel punto è scattato l'arresto da parte dei carabinieri. Da allora il 28enne si trova rinchiuso nel carcere di Regina Coeli di Roma. Quando potrà uscire dalla sua cella e verrà rilasciato, avrà 30 giorni di tempo per abbandonare l'Italia, come disposto dal decreto firmato dal prefetto della Capitale.