Spari in una sala scommesse, punta la pistola in testa al titolare e lo rapina I carabinieri sono sulle tracce di un rapinatore, che è entrato armato e con il volto coperto in una sala slot della Circonvallazione Cornelia. Ha puntato la pistola in testa al titolare portando via l’incasso.

A cura di Alessia Rabbai

Momenti di paura in una sala slot della circonvallazione Cornelia in zona Aurelio a Roma. Un uomo ha fatto irruzione armato e con il volto coperto all'interno del locale intorno alle ore 22.30 di venerdì sera e ha minacciato il titolare. Gli ha puntato la pistola alla testa e lo ha costretto a consegnarli tutti i soldi che aveva a disposizione. Prima di andarsene ha sparato un colpo in aria ed è scappato via, facendo perdere le proprie tracce. Sono stati attimi di tensione all'interno della sala giochi per il gestore e i clienti, che nel frattempo hanno cercato di nascondersi sotto ai tavoli. Il bottino trafugato non è stato ancora quantificato.

Sulla rapina indagano i carabinieri

Il titolare sotto choc ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 segnalando di aver appena subito una rapina, fornendo l'indirizzo della sala slot al telefono ai soccorritori. In breve tempo sul posto lo hanno raggiunto i carabinieri, che hanno ascoltato il racconto del gestore e delle persone che erano presenti al momento della rapina, tutte ancora visibilmente scosse. Fortunatamente da quanto si apprende nessuno è rimasto ferito, anche se lo spavento è stato grande.

Il rapinatore non sarebbe riconoscibile

I militari hanno ascoltato il racconto dei presenti e hanno avviato le indagini, per cercare di risalire all'identità del rapinatore. I carabinieri hanno poi acquisito le immagini riprese dalla telecamera a circuito chiuso presente, che ha immortalato il rapinatore. L'uomo non sembrerebbe riconoscibile, perché aveva il volto coperto, invece pare che la pistola utilizzata nella rapina fosse finta.